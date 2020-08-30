ضجة في تويتر حول مقتل “عالمة فضاء” عراقية في ديالى.. ما الحقيقة ومن هي نور العزاوي؟

2020/08/30 | 11:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بأنباء عن مقتل عالمة فضاء عراقية بعد ساعات من التحاقها بوكالة ناسا الاميركية للفضاء.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدات عديدة حول مقتل عالمة الفضاء العراقية نور العزاوي، والتي قدمت ابحاثًا عديدة لوكالة ناسا الاميركية.

وقال المدونون ان العزاوي تم اغتيالها بعد التحاقها بوظيفة في وكالة ناسا الاميركية للفضاء.

إلا أن شخصيات تمكنت من التوصل مع العزاوي، والتي نفت بدورها تعرضها للاغتيال وانها عادت قريبا من اميركا بعد زيارة لها إلى وكالة ناسا.

من جانبها، نفت الحكومة المحلية في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى الخبر المتداول بمواقع التواصل حول مقتل عالمة فضاء، مؤكدة “عدم تسجيل اي حالة قتل خلال الــ24 ساعة الماضية” .

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