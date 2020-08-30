2020/08/30 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / يعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة التي يتجنبها الأشخاص عند اتباع نظام غذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الأرز الأبيض لأكثر من 5 مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
إليك مجموعة من البدائل التي تعتبر أكثر فائدة من الأرز الأبيض : […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحفاظ على الوزن .. 4 بدائل للأرز الأبيض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إليك مجموعة من البدائل التي تعتبر أكثر فائدة من الأرز الأبيض : […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحفاظ على الوزن .. 4 بدائل للأرز الأبيض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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