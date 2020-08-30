للحفاظ على الوزن .. 4 بدائل للأرز الأبيض

2020/08/30 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة التي يتجنبها الأشخاص عند اتباع نظام غذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الأرز الأبيض لأكثر من 5 مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.إليك مجموعة من البدائل التي تعتبر أكثر فائدة من الأرز الأبيض : […]

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