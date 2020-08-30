2020/08/30 | 11:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية المقدسة بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي يغذي مدينة الكاظمية المقدسة بالماء الصافي باقصى طاقته الانتاجية منذ يوم امس وحتى اللحظة.





واضافت في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن ذلك جاء "لتغطية الزيادة في الطلب وحاجة الزائرين والمواكب تزامناً مع زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة".

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزامناً مع عاشوراء.. تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزامناً مع عاشوراء.. تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).