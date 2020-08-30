تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته

2020/08/30 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن قيام ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية المقدسة بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي يغذي مدينة الكاظمية المقدسة بالماء الصافي باقصى طاقته الإنتاجية.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة ماء بغداد قامت وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية المقدسة بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي يغذي مدينة الكاظمية المقدسة بالماء الصافي باقصى طاقته الانتاجية منذ يوم امس وحتى اللحظة”.وأضاف البيان أن “ذلك جاء لتغطية الزيادة في الطلب وحاجة الزائرين والمواكب تزامناً مع زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة”.



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