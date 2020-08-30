وزارة العمل: لجنة وزارية تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب

2020/08/30 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نمير علي الحسون

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، تشكيل لجنة وزارية، تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب.

وقال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في العراق".

وأضاف أن"اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكون هنالك صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم".

وفيما يخص المكاتب الوهمية، أكد أن "هنالك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية، الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتساهم في ابتزاز المواطنين".

وأشار إلى "وجود مكاتب وشركات رسمية، حاصلة على أجازات رسمية من وزارة العمل".

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