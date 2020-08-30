الأرجنتين تتجاوز 400 ألف إصابة بكورونا

2020/08/30 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تجاوزت الأرجنتين عتبة الـ400 ألف إصابة بكوفيد-19، بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 9,230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و82 وفاة جرّاء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.وفي هذا البلد البالغ عدد سكّانه 44 مليون نسمة، وصل عدد الوفيات جرّاء الجائحة إلى 8,353 من أصل 401,226 إصابة.ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، غداة إعلان الحكومة تمديدها عددًا من إجراءات الحجْر الصحّي حتّى 20 سبتمبر (ايلول).وفي وقتٍ لا تزال التجمّعات في الأماكن المغلقة محظورةً، سمحت السلطات الجمعة، في كلّ أنحاء البلاد، بالتجمّعات التي تضمّ 10 أشخاص حدًّا أقصى في الهواء الطلق، شرط وضع كمامات والإبقاء على مسافة مترين بين فرد وآخَر.وأعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن قلقه إزاء الزيادة السريعة في عدد الإصابات في مناطق معيّنة من البلاد، ولا سيّما في الشمال.وكان آلاف الأرجنتينيّين قد تظاهروا بدعم من المعارضة الإثنين الماضي في بوينس ايرس والمدن الكبرى بالبلاد، رفضًا للحجر الذي تفرضه الحكومة، في وقتٍ انتقد علماء الأوبئة هذه التظاهرات والتجمّعات نظرًا إلى الارتفاع الحادّ الذي تُسجّله البلاد بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.



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