في رسالة لدول العالم.. الأمم المتحدة تدعو لتحقيقات قضائية نزيهة لمنع الاخفاء القسري

2020/08/30 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

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الأمين العام للأمم المتحدة

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إلى إجراء تحقيقات قضائية نزيهة وذات مصداقية، لمنع الاخفاء القسري في جميع دول العالم.





جاء ذلك في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف اليوم، 30 آب 2020، حيث قال إن "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم، نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة، وهم غالبا من الشعوب الأصلية في غضون ذلك، لا يزال الألم المؤلم للقضايا القديمة حادا، حيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا، مما يجعل الجريمة حضورا مستمرا في حياة أحبائهم المفقودين".

وأضاف أن " لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيان بحالات الاختفاء القسري حددا اتجاهات إضافية مثيرة للقلق، بما في ذلك ارتكاب أعمال انتقامية ضد أقارب الضحايا وناشطي المجتمع المدني، كثيرا ما تكون بذريعة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.



وللاختفاء القسري أيضا عواقب جنسانية تؤثر بشكل خاص على النساء وأفراد مجتمع الميم".

وتابع أن "الإفلات من العقاب يأتي ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم.



ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث".

وقال غويتريش في رسالته، "أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية.



وعلى الدول واجب القيام، مستعينة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها لمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحايا وزيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم.



ومن الأهمية بمكان بنفس القدر مواصلة إجراء تحقيقات قضائية موثوقة ونزيهة".

وختم بالقول " فلنجدد، في هذا اليوم الدولي، التزامنا بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري.



وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية.



فهذه خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو القضاء على هذه الجريمة الشنعاء".

جدير بالذكر ان اليوم الدولي للمختفين قسرا يصادف الـ 30 من شهر آب كل عام، وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.

ر.إ

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