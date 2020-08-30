تحالف القوى: نواب سائرون يستهدفون الحلبوسي شخصيا


تحالف القوى: نواب سائرون يستهدفون الحلبوسي شخصيا
2020/08/30 | 11:36 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..

ردت النالبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، الأحد، على اتهام نواب في تحالف سائرون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتآمر على العراق، معتبرة ان هذا الامر استهدافا واضحا لشخص الحلبوسي .

قالت في تصريح لـ/ المعلومة/ ، أن الاستهداف المتكرر لبعض نواب سائرون للحلبوسي استهداف شخصي لم يصدر عن قياداته بشكل رسمي.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى: نواب سائرون يستهدفون الحلبوسي شخصيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى: نواب سائرون يستهدفون الحلبوسي شخصيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

واصل القراءة على المعلومة
Sponsored Links