تحالف القوى: نواب سائرون يستهدفون الحلبوسي شخصيا

2020/08/30 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..ردت النالبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، الأحد، على اتهام نواب في تحالف سائرون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتآمر على العراق، معتبرة ان هذا الامر استهدافا واضحا لشخص الحلبوسي .قالت في تصريح لـ/ المعلومة/ ، أن الاستهداف المتكرر لبعض نواب سائرون للحلبوسي استهداف شخصي لم يصدر عن قياداته بشكل رسمي.[…]

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