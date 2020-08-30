الحشد الشعبي: ١٥٠٠ عنصر يشاركون في تنظيم عزاء ركضة طويريج

2020/08/30 | 11:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الاحد، عن مشاركة ١٥٠٠ من عناصرها في تنظيم عزاء ركضة طويريج في كربلاء.

وقال مسؤول العمليات في القيادة سجاد الاسدي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “١٥٠٠ عنصر من قوات التعبئة يشاركون بتنظيم عزاء ركضة طويريج وفق فلاتر تم تحديد محاورها تبدأ الخمسة فلاتر الاولى من قنطرة السلام حيث انطلاق العزاء لمنطقة مجسر باب طويريج، والخمسة فلاتر الثانية تبدأ من المجسر وصولا الى باب قبلة ابي الفضل العباس عليه السلام”.

واضاف الاسدي ان “١٠ عجلات خاصة بعملية التعفير ستكون موجودة بالإضافة إلى ٥٠ حاوية تعفير محمولة ترافق المعزين”.

واشار الى ان “جهود قيادة العمليات توزعت بين الامني والتنظيمي والخدمي بالاضافة الى الجهد الفني متمثلا بالطيران المسير والكاميرات الحرارية والجهد الاستخباري البشري”.



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