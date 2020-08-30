"وحشية استثنائية".. الإدعاء الأميركي سيطلب عقوبات "قاسية جدا" للمتهمين بقتل جورج فلويد

2020/08/30 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحدد المدعون مدة العقوبات التي ينوون طلبها، لكن العقوبة القصوى لارتكاب جريمة هي السجن أربعين عاماً في ولاية مينيسوتا.

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