شرطة ديالى تنفي خبر اغتيال العزاوي

2020/08/30 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة شرطة محافظة ديالى خبر اغتيال الدكتورة نور محمد العزاوي الذي تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والخبر عار عن الصحة.وأكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "سوف يتم محاسبة أصحاب الصفحات التي تناقلت هذا الخبر وفق القانون".وأضاف الشمري على "جميع الاعلامين و اصحاب الصفحات والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي يجب الاعتماد على مصادر موثوقة في نقل الاخبار والتأكد من صحة الخبر قبل نشره على وسائل الاعلام".عمار المسعودي

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