رسمياً.. ميسي يغيب عن فحوصات برشلونة الخاصة بفيروس كورونا

2020/08/30 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} غاب نجم نادي برشلونة الاسباني، ليونيل ميسي، اليوم الاحد، عن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.وذكرت تقارير صحفية امس السبت، ان ميسي ابلغ برشلونة رسمياً بانه لم يعد لاعباً للنادي بعد الان ولن يحضر الفحوصات والتدريبات لبدء الموسم الجديد.وبينت التقارير ان ميسي تنتظره عقوبات تأديبية بسبب هذا القرار، في الوقت الذي يبحث فيه النجم الارجنتيني عن مخرج ودي لترك النادي.محمد المرسومي

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