تزامناً مع عاشوراء: تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته

2020/08/30 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت امانة بغداد، السبت، تشغيل مشروع ماء الكاظمية باقصى طاقته الانتاجية

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية المقدسة قامت بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي يغذي مدينة الكاظمية المقدسة بالماء الصافي باقصى طاقته الانتاجية منذ يوم امس وحتى اللحظة".

واضافت، أن "الهدف من ذلك جاء لتغطية الزيادة في الطلب وحاجة الزائرين والمواكب تزامناً مع زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة".





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