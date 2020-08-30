نهاية مسيرة 15 عامًا.. سابع المشاهير الأعلى أجرًا نيمار يودع “نايك” بعد فسخ العقد

2020/08/30 | 12:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أنهى نجم كرة القدم نيمار و”نايك” الشراكة التي كانت مبرمة بينهما منذ 15 عاما، حسبما أعلنت مجموعة صناعة المعدات الرياضية الأمريكية “نايك”.

وقال جوش بينيدك المتحدث باسم المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة “فرانس برس”: “أؤكد أن نيمار لم يعد من رياضيي نايك”، بدون أن يذكر أي تفاصيل.

وكانت نايك قد تعاقدت مع اللاعب البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما فقط ولم يكن يظهر بعد في فريق المحترفين داخل سانتوس النادي الأسطوري لبيليه، في ولاية ساو باولو، ومع ذلك كانت تسجيلات الفيديو للفتى تلقى شهرة على الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام أن نيمار البالغ 28 عاما، يجري محادثات مع “بوما” المجموعة الألمانية المنافسة “لنايكي”.

وذكر الموقع الإخباري البرازيلي UOLأن نيمار و”نايكي” أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض الذي سيدفعه اللاعب مقابل تجديد عقده.

وأوضح أن المفاوضات بين وكلاء نيمار والمجموعة وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر.

ونيمار، الذي خسر لتوه في نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ 1-0 بعد فوزه بجميع الألقاب الوطنية الثلاثة في فرنسا، سجل الرقم القياسي لمبلغ يدفع للانتقال بـ222 مليون يورو دفعها نادي العاصمة إلى برشلونة صيف 2017.

وقد صنفته مجلة “فوربس” في المرتبة السابعة على لائحة المشاهير الأعلى أجرا في العالم، وقد قدر دخله للسنة الجارية بـ95,5 مليون دولار بما فيها صفقات الرعاية.

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