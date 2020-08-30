بمشاركة المخابرات.. إجراءات جديدة بشأن العمال الأجانب في العراق

2020/08/30 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب.



وقال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (30 آب 2020)، "تم تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في العراق".

وأضاف أن"اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكون هنالك صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم".

وفيما يخص المكاتب الوهمية، أكد أن "هنالك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية، الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتساهم في ابتزاز المواطنين".

وأشار إلى "وجود مكاتب وشركات رسمية، حاصلة على أجازات رسمية من وزارة العمل".

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