إنطلاق مراسم عزاء طويريج بإجراءات أمنية ووقائية مشددة

2020/08/30 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} أنطلقت مراسم عزاء ركضة طويريج في كربلاء المقدسة بمشاركة الآف المعزين.





وتعد هذه الشعيرة رمزاً لنصرة الامام الحسين عليه السلام بعدما نادى في معركة الطف الأليمة في 61 للهجرة {الا من ناصر ينصري} بعد مقتل جميع آل بيته الا بعض من النساء والاطفال في أرض كربلاء.

ويقام العزاء في ظل إجراءات أمنية ووقائية مشددة في ظل تفشي جائحة كورونا وفرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة بالرمال والسجاد الاحمر.

وقال مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية فاضل عوز {للفرات نيوز} ان" الاستعدادات الان قائمة عل استقبال ركضة {طويريج}، اذ تم تخصيص أبواب {قبلة الامام الحسين، التلة الزينبية، والرجاء} لدخول الركضة".

واضاف ان" ابواب {قاضي الحاجات والشهداء والسلام} ستكون مخصصة للخروج من منطقة بين الحرمين، فضلا عن افتتاح العتبة العباسية استعدادا لاستقبال الركضة".

واشار عوز، الى" متابعة ركضة {طويريج} ابتداء من الحرم الحسيني انتهاء بالحرم العباسي"، كاشفاً عن" توزيع عدة مجاميع امنية ومفارز طبية على طول مسير ركضة طويريج وستكون لها تمييز خاص هذه السنة".

عمار المسعودي

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