التصحر في العراق , الأسباب وسبل المكافحة . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/30 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر التصحر من الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد حياة المجتمعات الاقتصادية والمعيشية حيث تتحول الاراضي الزراعية الخصبة الى أراض جرداء قاحلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عديدة تمس حياة الانسان واقتصاد البلاد.



ولأهمية وخطورة موضوع التصحر، فقد اختارت الأمم المتحدة يوم 17 حزيران من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.وعموماً فالبيئة الجغرافية لا تخلو من مفهوم الجفاف والظروف الصح ......





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