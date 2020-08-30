2020/08/30 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم، الاحد، أن المعركة ضد التطبيع هي معركة من معارك الإمام الحسين عليه السلام ضد يزيد في كربلاء، معتبرًا أن الساحة الاسلامية العالمية اليوم متنازعة بين فريقين، فريق اليزيديين وفريق الحسينيين.وقال الشيخ قاسم في كلمة بمناسبة عاشوراء، إن “الحسين (ع) أبى أن يطبع مع يزيد وهاجم يزيد على ظلمه، ومن وقف مع الحسين (ع) ولو قلبًا في معركته في كربلاء فعليه أن يقف في معركته مع اليهود والتطبيع”، لافتًا إلى أن “هناك معركة مصطنعة وحربًا ضارية، تُشن من طرف واحد في البحرين كل سنة، هي معركة سياسية مع منبر الحسين (ع) وموكبه وأطفاله”.وأضاف، قاسم أن “يزيد ومنهجه بالأمس ومنهجه اليوم وكل من يتبعه، كلهم يعملون على تقديم القتل المعنوي لأي شخصية لها كفاءة وإخلاص وقدر من الصبر على تغيير وضع الأمة”.وتابع، أن “المنهج اليزيدي موجود في كل مذاهبنا، (..)، يصلي ويصوم ولكنه يرفض أن يكون الحسين مثاله، ينفتح على الكافر، يدعو إلى العلمنة وعلاقات مذلة مع أمريكا ومع أي قطب من أقطاب الشرّ والاستكبار والغطرسة”، متسائلاً “هذا يزيدي أم حسيني؟ هذا موجود في كل المذاهب”.وأوضح الشيخ قاسم أن “الساحة متنازعة، الفريق اليزيدي يدعمه الكفر العالمي كله، والمعسكر الاسلامي غني بعزمه بثقته بخطه وحبه لله تعالى وفدائيته”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ قاسم: المعركة ضد التطبيع هي من معارك الإمام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ قاسم: المعركة ضد التطبيع هي من معارك الإمام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).