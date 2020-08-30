انطلاق ركضة طويريج

2020/08/30 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة- واع

مرة أخرى يثبت التاريخ عظمة الحسين، فملايين الزوار يتوافدون الى كربلاء المقدسة على الرغم من تفشي فيروس كورونا وسط التزام كبير بشروط السلامة والوقاية، ومع توافد جموع الزائرين انطلقت ركضة طويريج احدى مراسيم الزيارة التي تشهد ركض عدد كبير من الزائرين نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات الولاء بعشقهم الحسيني.

وشهدت ركضة طويريج هذا العام تنظيما خاصا لتجنب الاحتكاك ومنع التعرض للاصابة بالفيروس وكذلك منع وقوع اي حادث مثلما حصل في العام الماضي.

وكالة الانباء العراقية (واع) وثقت ركضة طويريج ورصدت عشق زوار الحسين لتطبيق كافة الشعائر الخاصة بالزيارة مع الالتزام الكامل بتوصيات المرجعية الدينية ووزارة الصحة بشروط الوقاية.

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