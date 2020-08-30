كمامات وقفازات ودموع: إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء رغم كورونا

2020/08/30 | 12:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء (العراق)-(أ ف ب) – بالدموع والاقنعة تجمع الآلاف من الزوار الشيعة في كربلاء بالعراق الأحد لإحياء ذكرى عاشوراء، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.ويحي المسلمون الشيعة في العاشر من شهر محرم، ذكرى عاشوراء، يوم مقتل الحسين حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 680، في ما […]

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