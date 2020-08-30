نصر الله يحذر من محاولات جديدة لإعادة انتاج “داعش” في العراق

2020/08/30 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الأحد، من وجود محاولات جديدة في العراق وسوريا وشرق الفرات، مشيرا إلى أن الباطل يتمثل اليوم بأميركا التي تنهب الشعوب وتسلب المال.وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة عاشوراء وتابعتها /المعلومة/، إن “هناك محاولة جديدة لإعادة إنتاج داعش في العراق وفي سوريا وفي شرق الفرات”، مبينا أن “الجيش السوري ومجموعاته يقاتلون هذه المجموعات وإذا قدر لتلك المجموعات بالوصول إلى تدمر سيكون لبنان هدفاً يتطلعون اليه وعلينا ان نكون حذرين”.وأضاف، أنه “منذ عدة أسابيع وفي غارات صهيونية على محيط مطار دمشق سقط لنا أخوة شهداء ومن بينهم أخونا علي كامل محسن”، مؤكدا أن “هدفنا بالرد هو تثبيت ميزان الردع والحماية”.ولفت إلى أن “الباطل اليوم تمثله الولايات المتحدة الأميركية التي تنهب الشعوب وتسلب المال”، مشددا بالقول إنه “في العاشر من محرم لا نستطيع الا ان نكون الى جانب الحق في مواجهة الباطل الأميركي”.



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