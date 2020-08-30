شرطة ديالى تكشف حقيقة اغتيال عالمة فضاء في المحافظة

2020/08/30 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت قيادة شرطة ديالى، الاحد، الانباء التي تتحدث عن اغتيال عالمة الفضاء، نور محمد العزاوي، امام منزلها في مدينة بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (30 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انها "تنفي خبر اغتيال الدكتورة نور محمد العزاوي"، متوعدة "بمحاسبة اصحاب الصفحات التي تناقلت هذا الخبر وفق القانون".

وذكر قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري ان "على جميع الاعلامين و اصحاب الصفحات والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتماد على مصادر موثوقة في نقل الاخبار والتأكد من صحة الخبر قبل نشره على وسائل الاعلام".

وكانت وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا حول مقتل عالمة فضاء عراقية في مدينة بعقوبة.

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