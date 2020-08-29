مواقع التواصل تضج بسبب هدية “غير متوقعة” لياسمين صبري من زوجها.. وغضب بسبب قيمة “الجمارك”

2020/08/30 | 12:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة جديدة أهداها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

ووفقا للوثيقة المتداولة، والتي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن السيارة رولز رويس “كابروليه” باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 آب 2020، ويبلغ ثمنها أكثر من 6 مليون جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بنحو 4 مليون جنيه.

وضجت مواقع التواصل بشأن قيمة الكمارك المأخوذة، فيما تحدثوا عن كون قيمة الجمارك المستحصلة من ابوهشيمة أقل من القيمة المفروضة.

احمد ابوهشيمة جاب ل ياسمين صبري عربية رولز رويس موديل ٢٠٢٠ سعة موتورها ٥٦٠٠ cc قيمتها ٦.١ مليون وجماركها ٣.٧ مليون يعني اجماليها ١٠ مليون جنيها فقط لاغير !!!!!!!!!!!!! .



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— أســـــــــتاذ حـــــــــمام Ⓜ️ (@Ostazhamam12345) August 30, 2020

ودي كانت حكاية المواطن الغلبان ابو هشيمة وهديته المتواضعة الرولز رويز ٢٠٢٠اللي هداها لزوجته اللي بيدحكها ياسمين صبريوالخلطبيطة بالصلصة اللي في جمارجك يامصر pic.twitter.com/5h1iyE60Bo

— تمر 1442 (@kamarkamar99) August 29, 2020

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان الماضي.

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