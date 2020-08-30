عاجل: تعرف على حقيقة اغتيال عالمة فضاء عراقية في منزلها

2020/08/30 | 12:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/نفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأحد، اغتيال عالمة الفضاء وفلك، مؤكدة أنها ستلجأ للقانون لغرض محاسبة الجهات التي روجت لهذا الأمر. ونفى قائد الشرطة اللواء حامد الشمري، في بيان تلقى "عراقي نيوز"، "خبر اغتيال الدكتورة نور محمد العزاوي الذي تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)"، متوعداً "بمحاسبة أصحاب الصفحات التي تناقلت هذا الخبر وفق القانون". ودعا الشمري، جميع الإعلاميين وأصحاب الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الاعتماد على مصادر موثوقة في نقل الأخبار والتأكد من صحة الخبر قبل نشره على وسائل الاعلام". وتناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي، انباء عن اغتيال الدكتورة نور محمد العزاوي وهي مختصة بأبحاث الفضاء والفلك في جامعة ديالى، على يد مسلحين مجهولين أمام منزلها في ديالى. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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