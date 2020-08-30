ديالى تنعى نقيب فنانيها بعد مسيرة دامت نصف قرن في العمل المسرحي

2020/08/30 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..نعت نقابة الفنانين العراقيين فرع ديالى، الاحد، نقيبها الذي توفي اثر مرض عضال بعد مسيرة مسرحية دامت نصف قرن.وقال امين سر نقابة الفنانين العراقيين فرع ديالى منعم الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نقيب الفنانين فرع ديالى عقيل عباس البياتي توفي قبل قليل اثر تدهور حالته الصحية”.واضاف الحيالي،ان” البياتي من الرموز الادبية الفنية والمسرحية المعروفة التي دابت على دعم المسرح لاكثر من 50 سنة وله اسهامات ثقافية وادبية كبيرة”.ويعد البياتي من الاسماء الكبيرة في عالم المسرح بديالى وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والإقليمية.



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