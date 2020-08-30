2020/08/30 | 12:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد العراقي يطالب الكاظمي بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد العراقي يطالب الكاظمي بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد العراقي يطالب الكاظمي بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).