ستدرج بموازنة العام المقبل.. مستشار الكاظمي يحدد المبالغ اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/30 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم..

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي ملزمة بتوفير كافة الاموال لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المعلن عنه في حزيران المقبل.

وقال الهنداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجراء الانتخابات في العراق يحتاج الى أكثر من (250) مليون دولار، والحكومة العراقية تعمل على تخفيض هذا المبلغ بالقدر الممكن، لكن في نفس الوقت الحكومة ملزمة بتوفير هذا المبلغ وتوفير كافة الامور المالية والفنية، لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأوضح، أن "موازنة سنة 2021، سوف تتضمن التخصيصات المالية للانتخابات المبكرة، والتي سوف تُجرى في حزيران المقبل، والحكومة العراقية جادة بإجرائها وفق الموعد المعلن، وهي تعمل على توفير كافة الاجواء والمستلزمات لإنجاح الانتخابات المبكرة".





وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد الشهر الماضي، (31 تموز 2020)، أن الانتخابات المبكرة ستجرى في يوم 6 حزيران من العام المقبل.

وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون ‏المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضاً.

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