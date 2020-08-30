2020/08/30 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ نينا/ انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة عقب اذان الظهر ، ركضة طويريج بمشاركة اكثر من ثلاثة ملايين زائر ، وسط اجراءات امنية مشددة للغاية .



وهي آخر مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام .



/ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق ركضة طويريج في كربلاء بمشاركة اكثر من ثلاثة ملايين زائر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق ركضة طويريج في كربلاء بمشاركة اكثر من ثلاثة ملايين زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).