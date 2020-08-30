2020/08/30 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان عن انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا.وقالت الوزارة في بيان صحفي :" ان عدد الفحوصات التي اجريت للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي من الحادي والعشرين لغاية السابع والعشرين من آب ، وصل الى 30537 فحصا، فيما بلغ عدد الفحوصات خلال الاسبوع الذي قبله من يوم الرابع عشر لغاية العشرين من الشهر ذاته 27348 فحصا".واضافت ان "عدد الاصابات المسجلة في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 3520 حالة، فيما بلغ عدد الاصابات المسجلة خلال الاسبوع الذي قبله 3712 اصابة"، مشيرة الى ان "عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 132 حالة، فيما كانت اعداد الوفيات خلال الاسبوع الذي قبله 163 حالة وفاة".وتابعت ان "عدد حالات الشفاء خلال الاسبوع الماضي وصل الى 3154 حالة، 1760 في اربيل ، 923 في السليمانية، 355 في دهوك، 116 في حلبجة".واكدت الوزارة انه "رغم زيادة عدد الفحوصات الجارية للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في محافظات اقليم كردستان باكثر من 3 آلاف فحص ، الا ان حالات الاصابة والوفاة قد انخفضت بنسبة جيدة"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اقليم كردستان تعلن انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اقليم كردستان تعلن انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).