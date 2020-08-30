وصول وزير الدفاع جمعة عناد الى كربلاء للاطلاع على خطة أمن عاشوراء

2020/08/30 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ وصل وزير الدفاع جمعة عناد صباح اليوم الاحد الى كربلاء المقدسة .والتقى عناد حال وصوله بالمحافظ نصيف الخطابي والقيادات الامنية واطلع على سير الخطة الامنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام وعاد الى بغداد.



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