2020/08/30 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم الاحد تجهيز البطاقة التموينية من مواد الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام من المنتجات المحلية، فيما دعت المواطنين إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتج المحلي العراقي يؤمن 4 مواد اساسية في البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتج المحلي العراقي يؤمن 4 مواد اساسية في البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).