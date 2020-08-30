وزير الصحة العراقي يوجه رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء

2020/08/30 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء....

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