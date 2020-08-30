بعد قفزة قياسية.. انخفاض أسبوعي بوفيات وإصابات كورونا في كوردستان

2020/08/30 | 12:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان لغاية الآن 27,621 إصابة و1,032 حالة وفاة منذ أن ظهور أول إصابة بالجائحة في إقليم كوردستان قبل نحو ستة أشهر - صورة: كوردستان 24

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