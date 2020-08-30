السيد نصر الله: ندين كل محاولات الاعتراف بـ

2020/08/30 | 12:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ لبنان أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن من يقف الى جانب الحق اليوم هم المقاومون الرافضون للكيان الغاصب، مجددا إدانته لكل محاولات الاعتراف بـ"إسرائيل" وأي شكل من أشكال التطبيع مع هذا العدو، فيما شدد على ضرورة المتابعة القضائية الحازمة لحادث مرفأ بيروت دون أي حسابات سياسية أو …

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