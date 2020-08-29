تعزية من السفارة البريطانية في العراق بمناسبة عاشوراء

2020/08/30 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عبرت السفارة البريطانية في العراق، السبت، عن تعازيها بمناسبة ذكرى عاشوراء.



وقالت السفارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2020)، إن "سفارة المملكة المتحدة في بغداد تعرب عن خالص تعازيها الى جميع المسلمين بذكرى استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام)".

من جانبه نشر السفير الكندي في العراق اورليك شانون هو الآخر تعزية للشعب العراقي بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وقال شانون في تدوينه تابعها "ناس"، (30 آب 2020)، "أتقدم بالتعزية للشعب العراقي والأمة الاسلامية والمراجع الدينية بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) وأهل بيته الكرام".

أتقدم بالتعزية للشعب العراقي والأمة الاسلامية والمراجع الدينية بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) وأهل بيته الكرام.



#عاشوراء pic.twitter.com/mYFqghCsr8

— Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) August 29, 2020

وشهدت محافظة كربلاء، الاحد، تشديدا أمنيا، وصحيا، اثناء تأدية مراسيم عزاء عاشوراء.

وافاد مراسل "ناس"، (30 آب 2020)، بأن محافظة كربلاء شهدت تشديدا أمنياً في منافذ المحافظة والشوارع المؤدية إلى العتبة الحسينية، فضلا عن انتشار واسع للفرق الطبية والصحية، لتلافي أي طارئ قد يحصل أثناء تأدية مراسيم زيارة عاشوراء.

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