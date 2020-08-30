بالصور.. العتبة الحسينية تكمل مركز الشفاء 10 في الديوانية

2020/08/30 | 12:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكملت الملاكات الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة مركز الشفاء (العاشر ) في الديوانية بمدة 30 ثلاثين يوما، وبسعة 100(مائة )سرير.





وذكرت انه "تم تسليمه الى مديرية صحة الديوانية".

محمد المرسومي

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