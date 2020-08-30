عشرات الالاف يتوافدون على الكاظمية لاحياء ذكرى عاشوراء

2020/08/30 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت العتبة الكاظمية المقدسة , الاحد , ان عشرات الالاف بدأت تتوافد منذ فجر العاشر من محرم الحرام الى مدينة الكاظمية لاداء الزيارة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير الخدمات كافة للزائرين .وقال الأمين العام للعتبة حيدر الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” العتبة المقدسة اعدت خطط امنية ووقائية وخدمية مشددة استعدادا لايام شهر محرم الحرام ” , مبينة ان ” الخطط تسير وفق ما خطط لها وان انسيابية الزائرين تسير بسلاسة ” .وأضاف ان ” اعداد كبيرة وهائلة من الزائرين بدأت بالتوافد لاداء زيارة العاشر من محرم الحرام بشكل ملحوظ وان العتبة اتخذت كافو الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال تعقيم بواسطة المرشات وتوزيع القفازات والكمامات مجانا على الزائرين”.وأشار الشمري إلى أن “أصحاب المواكب امتدت مواكبهم في جميع انحاء وطرقات المدينة حيث يقومون بتوزيع الطعام ومياه الشرب بطرق وقائية جيدة ” .



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