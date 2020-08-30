2020/08/30 | 12:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلام على الشفاه الذابلات ..ذكرى استشهاد سبط رسول الله الامام الحسين عليهم السلام) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلام على الشفاه الذابلات ..ذكرى استشهاد سبط رسول الله الامام الحسين عليهم السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).