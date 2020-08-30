عاجل | البعثة الأممية في العراق “يونامي” تصدر بيانا بشأن المغيبين قسرا

2020/08/30 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

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البعثة الأممية في العراق “يونامي” تصدر بيانا بشأن المغيبين قسرا.

– يونامي تدعو إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار.

– يونامي: نطالب بتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في محافظة الأنبار بعامي 2015-2016.

– يونامي: نشدد على محاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا.

– يونامي: تقرير الأمم المتحدة حول الأنبار يشجع على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.

– يونامي: التقرير يقدم توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا وإنشاء إطار قانوني محلي قوي ضد الاختفاء القسري والامتثال والضمانات الإجرائية.

– يونامي: توصيات التقرير يمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأُخرى في العراق.

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