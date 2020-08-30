2020/08/30 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الأنبار

ودعت يونامي إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من ألف مدني اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار خلال عامي الفين وخمسة عشر والفين وستة عشر ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة وإنصاف لأُسر الضحايا.

وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة بعنوان حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.

واكد بيان يونامي انه على الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحةٌ على مستوى البلاد ويمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأُخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي تدعو إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي تدعو إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).