تشادويك بوسمان.. الفهد الأسمر يرحل بعد 4 سنوات من الصراع مع السرطان

2020/08/30 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي النجم الأميركي من أصول أفريقية تشادويك بوسمان عن عمر ناهز 42 عاما بعد صراع لمدة 4 سنوات مع مرض سرطان القولون.

واشتهر بوسمان بأداء شخصية البطل الخارق “الفهد الأسمر” في سلاسل أفلام مارفل حيث قام بأداء شخصية تيتشالا ملك دولة واكندا الأفريقية الخيالية، وهو نفسه البطل الخارق الذي يحمي دولته ويخفي أسرار تقدمها العلمي عن العالم.

ونشر حساب بوسمان الرسمي على موقع تويتر بيانا يؤكد وفاة النجم السينمائي، وكان نصه “بحزن كبير نؤكد وفاة تشادويك بوسمان”.

وأضاف البيان -الذي كتبه وكيل أعماله نيكي فيرافانت- أن بوسمان كان قد شخص إصابته بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون عام 2016، وظل يصارعه طوال 4 سنوات حتى وصل للمرحة الرابعة.



وأشار إلى أنه قد توفي في منزله، بجوار زوجته وعائلته.

وأكد أن الراحل قدم العديد من الأدوار التي لا تنسى، فإلى جانب دور الملك تيتشالا فقد قام المقاتل الحقيقي تشاك بوسمان بتصوير أدواره بأفلام (Da 5 Bloods) و”القاع الأسود لما ريني” (Ma Rainey’s Black Bottom) والعديد من الأدوار الأخرى أثناء فترة خضوعه لعمليات جراحية وعلاج كيميائي.

واختتم البيان “إن عائلته تشكركم على حبكم الكبير ودعواتكم الخالصة وتتمنى من الجميع احترام خصوصياتهم في هذه الأوقات الصعبة”.

بوسمان ممثل وكاتب ومنتج أميركي من مواليد 1977 اشتهر بأداء الأدوار الواقعية مثل دور جاكي روبنسون في فيلم 42 الذي أنتج عام 2013، ودور جيمس براون في فيلم “فلتستعد توازنك” الذي أنتج عام 2014.

ولد في ولاية كارولينا الجنوبية وتعود أصوله إلى جمهورية سيراليون، وبدأت نزعته التمثيلية وهو صغير في المدرسة الثانوية عندما ألف مسرحية بعنوان “مفترق طرق” وقام ببطولتها وعرضها في المدرسة عقب إطلاق النار على زميل له ومقتله.

تخرج بوسمان من كلية الفنون الجميلة عام 2000 وساعدته ملهمته ووالدته الروحية وإحدى أساتذته في الجامعة فيليسيا رشاد على جمع الأموال لحضور برنامج أكسفورد التابع لأكاديمية الدراما البريطانية الأميركية في لندن.

بدأت حياته المهنية كممثل عام 2003 عن طريق أدوار صغيرة تلفزيونية في عدة مسلسلات أبرزها “المراقبة الثالثة” (Third Watch) والقانون والنظام (Law & Order) و “سي إس آي: نيويورك” (CSI-NY) وغيرها، حتى استطاع أن يأخذ دورا كبيرا في مسلسل “أشخاص مجهولون” (Persons Unknown) عام 2010.

أول أدوار البطولة كانت عام 2013 في فيلم 42 الذي قام فيه بشخصية رائد البيسبول والنجم جاكي روبنسون، في الوقت نفسه قام بإخراج مسرحية في برودواي ورغب وقتها في التخلي عن مهنة التمثيل والتركيز في الإخراج المسرحي، إلا أنه تراجع عنه.



وفي عام 2014 جسد شخصية الموسيقي والمطرب جيمس براون ومسيرة حياته.

عام 2016 تم اختياره ليقوم بدور حاكم واكندا في عالم مارفل السينمائي، ليصبح أحد أبطالهم الخارقين، ويجسد شخصية الفهد الأسود.

وكانت آخر أعماله فيلم (Da 5 Bloods) من إنتاج شبكة نتفليكس، وتم عرضه في يونيو/حزيران الماضي، وهو من إخراج سبايك لي.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشادويك بوسمان.. الفهد الأسمر يرحل بعد 4 سنوات من الصراع مع السرطان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشادويك بوسمان.. الفهد الأسمر يرحل بعد 4 سنوات من الصراع مع السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).