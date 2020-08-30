2020/08/30 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعتبر فيتامين B12 عنصراً هاماً في صحة جسم الانسان لأنه ضروري في عملية تصنيع خلايا الدم الحمراء، كما يمكن أن تتطور علامات النقص لهذا الفيتامين في الجسم ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.ومن خلال اختبار الدم السريع يمكن ان يتم اكتشاف فيما اذا كان الجسم بحاجة اضافية لفيتامين B12 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تعرف انك تعاني من نقص فيتامين B12 في جسمك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تعرف انك تعاني من نقص فيتامين B12 في جسمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).