النقل تعلن بدء التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 13:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء الوكيل الاداري للوزارة الدكتور سلمان صدام البهادلي ، الاحد ، بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.

واوضح البهادلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان اساطيل وزارة النقل باشرت بعملية التفويج العكسي لزائري عاشوراء وعلى مختلف المحاور ، مؤكدا زج الالف المركبات الاحتياط المختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام”.

واكد البهادلي ان عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية وبدون اي معرقلات تذكر ، مضيفاً ،ان جهد النقل باقٍ ومتواصل لنقل اخر زائر من مدينة كعبة الاحرار .

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