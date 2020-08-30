عضو بحقوق الانسان يحذر من هجرة ثانية للأطباء بعد تكرار الاعتداءات عليهم

2020/08/30 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الأحد، (30 آب، 2020) من هجرة الاطباء العراقيين إلى الخارج بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم.

وقال البياتي في حديث لـ( بغداد اليوم )، إن "تكرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية امام الرأي العام بدون رادع حقيقي وبدون محاسبة حقيقة سيدفع الاطباء العراقيين لهجرة ثانية خارج البلاد".

واضاف أن "مؤسسات الدولة مطالبة باتخاذ الاجراءات الحقيقية الرادعة بحق من يقوم بالاعتداء على الكوادر الطبية،ة واعتبار ما يقعله جريمة ارهابية كبيرة".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن الجمعة (28 آب 2020)، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في محافظة النجف.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني، مدير مستشفى الأمل، وأودعت خمسة منهم في التوقيف".

وأضاف البيان، أن "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا"، مشيراً إلى أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 230 من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع إصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع".

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