2020/08/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل عن بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.وقال رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي في بيان ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان عملية التفويج العكسي تجري على مختلف المحاور"، مشيرا الى "زج آلاف المركبات مختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام".واكد البهادلي ان "عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية دون اي معرقلات "، موضحا :" ان جهد النقل باقٍ ومتواصل لنقل آخر زائر من مدينة كعبة الاحرار"./انتهى10

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