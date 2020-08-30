المرصد العراقي لحقوق الانسان يطالب الكاظمي بالكشف عن مصير المختفين قسرا

2020/08/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ طالب المرصد العراقي لحقوق الانسان، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن مصير المختفين قسرا.وقال المرصد في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: "على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير آلاف العراقيين المختفين قسرا، والا يمر هذا الملف دون نتائج مثلما مر في برامج الحكومات السابقة".واضاف :" ان هناك آلافا وربما عشرات الآلاف من المختفين قسرا طيلة السنوات الماضية، خاصة اولئك الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش ويقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن ضحايا الطائفية والعمليات الارهابية".واشار المرصد الى :" ان من حق عوائل المختفين ان تعلم بمصير ابنائها، فهناك شهادات عيان لبعض العوائل تفيد بوجود ابنائها في سجون ومعتقلات تابعة للحكومة العراقية، ومن الواجب التحقق من الامر".واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،خلال استقباله مساء امس عوائل من صلاح الدين والانبار ومدينة الصدر ، لديها افراد مغيبون :" ان ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان"، متعهدا بمتابعته شخصيا، كالتزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم./انتهى10

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