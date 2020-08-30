قيادة عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالعشرة الاولى من شهر محرم

2020/08/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة نجاح الخطة الامنية الخاصة بالعشرة الاولى من شهر محرم .وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف ، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" ان القوات الامنية مازالت مستمرة بحالة الانتشار الواسع ضمن قاطع المسؤولية ، لحين انتهاء جميع الشعائر الحسينية وزيارة الاربعين" .



واشاد قائد العمليات بعمل القوات الامنية والعسكرية ، والجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية ، التي شهدت احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام ./انتهى

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