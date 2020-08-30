العراق يبدأ إعداد خطة لاعادة تنظيم العمالة الاجنبية

2020/08/30 | 13:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن خطة لاعادة تنظيم العمالة الاجنبية....

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