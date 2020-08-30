ملايين العراقيين يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)

2020/08/30 | 13:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا الملايين ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في أغلب المحافظات والمدن والبلدات العراقية مع الإلتزام بقواعد السلامة الصحية في ظل أزمة كورونا....

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