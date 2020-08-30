خطة لتنظيم العمالة الأجنبية ومحاربة

2020/08/30 | 13:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع خط تهدف لإعادة تنظيم العمالة الأجنبية في العراق - صورة ارشيفية

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